Бушманов оценил вероятность того, что Слишкович останется в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе Владимира Слишковича.

- Как оцениваете работу Слишковича? У него результативные игры чередуются с нулевыми ничьими. Что можно о нем сказать как о тренере?

- Сложно делать выводы, когда тренер не готовил команду на сборах. Сейчас все футболисты уже готовы, и он управляет только подготовкой к игре. Но это лишь часть тренерской работы.

- В матче с «Локомотивом» Слишкович изменил состав процентов на 90. Это оправдано? За такую ротацию часто критиковали Абаскаля.

- Оправдано. Все время говорили о том, что у «Спартака» самая длинная и ровная скамейка в чемпионате. Даже у «Зенита» такого нет. У москвичей фактически два равноценных состава. Сейчас на данном отрезке чемпионата это дает плоды. Состав может изменить на 90 процентов, но качество игры остается. И даже улучшается, потому что эти футболисты свежее. Слишкович верно сделал, что выпустил ребят, полных сил.

- В ближайшем кубковом матче с «Динамо» будет другой состав?

- Да. Времени мало. Когда играешь через два дня на третий, ротация необходима. Тем более, это будет не последний матч в этом плотном графике. У «Динамо» тоже будет большая ротация.

- Качество «Спартак» от таких изменений в составе не теряет?

- С «Локомотивом» был хороший матч. И по качеству, и по движению, и по активности, и по созданию моментов. С ЦСКА получилась тягучая встреча, без моментов. С «Динамо» я надеюсь, будет игра, как с «Локомотивом». Такой футбол интереснее смотреть.

- Какие игроки преобразились в лучшую сторону при Слишковиче?

- Если говорить о матчах с «Ростовом» и «Локомотивом», когда «красно-белые» играли активно и создавали много моментов, можно отметить Медину. При такой ротации он стал чаще играть. У ребят вообще появился какой-то азарт.

- Вас не удивляет, что Зиньковский получает так мало времени при Слишковиче?

- Возможно, он не вписывается в схему. Или хуже готов, чем другие. Думаю, это игровые причины. Раз он в заявке на матч, значит, готов выйти на поле, но по каким-то причинам его не ставят.

- Пишут, что руководство «Спартака» не рассматривает вариант оставить Слишковича на посту главного тренера, но он может войти в тренерский штаб нового наставника команды из-за хороших отношений с игроками.

- Такое вполне может быть. Есть еще четыре тура чемпионата и Кубок. Поэтому не стоит сейчас загадывать. Понятно, что это тренер, который знает команду, игроков. Думаю, вероятность того, что он останется в «Спартаке», существует.

- «Спартак» отстает от «Динамо» на пять очков. Третье место еще реально занять, или «красно-белые» способны замахнуться на большее?

- Не будем загадывать. Надо идти от матча к матчу. Пять очков на дистанции в четыре игры, это достаточно много.

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- Верите, что «Спартак» при Слишковиче сможет удержать серию без поражений до конца чемпионата?

- Это вполне вероятно, хотя еще предстоит встреча с «Краснодаром». Но «красно-белым» вполне по силам ее не проиграть.

Елена Григорьевская