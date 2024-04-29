Осинькин: «Нам не хватало объективно глубины состава»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Вы весь мокрый. Почему не пользовались каким-то средством защиты?

- На мне была куртка, она не спасла, дождь был хороший. Какие еще средства защиты у вас в голове, я не знаю.

- Дождь был, куртка. Дождь был хороший, и куртка была хорошая. А была ли хорошая игра?

- Понятно, что «Краснодар» - команда, в отношении нас считающаяся фаворитом. До удаления объективно чуть более качественная игра была с их стороны. Но и у нас в первом тайме было два очень хороших момента. Мы огрызались. Нас пытались растянуть в ширину, играя буквально очень широко. Но мы смогли такой атакующий вариант, контратакующий, с большим количеством людей, в верхнем блоке сыграть. Не перешли на откровенное удержание счета, поэтому у нас регулярно возникали и контригра, и моменты. Но матч был очень тяжелый, очень много борьбы, энергозатратный. Не хватало объективно глубины состава. Конечно, приятно, что уже Гарре возвращается. Вы видели, он вернулся. Конечно, добавляет качества. Идем дальше.

- Довольны ли вы его игрой? Насколько он будет готов провести следующий матч и 90 минут?

- Нет, 90 минут - наверняка еще нет, слишком много он пропустил, но то, что шаг за шагом он будет в лучшей готовности, это, конечно, факт. А насчет того, что доволен ли я самой непосредственно игрой? В плане атаки вы видели, конечно, он создал моменты. Иногда, как он умеет, разобрался так с защитниками, что обязан был забивать прямо через пару минут после выхода на замену. Он умеет играть в футбол, но та подвижность, которая у него есть, еще требует определенной работы.

- Несколько раз откладывали выход на поле Печенина. С чем это было связано?

- Там замены у соперника были. В этот момент было удаление. Нам надо было посмотреть, как отреагирует «Краснодар». Еще был момент у нас, что надо было принимать решение по Витюгову, насколько он там готов был продолжать, потому что был определенный удар в первом тайме, где ему оказывали помощь. Это и были те паузы. Нам надо было принять точное решение.