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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили верит в чемпионство «Краснодара»

29 Апреля 2024 • 15:47 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар

Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили верит в то, что «Краснодар» может стать чемпионом России.

Как известно, но итогам двадцать шестого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» догнал лидирующий «Зенит» по очкам.

«Краснодар» ещё в состоянии побороться за чемпионство. Это доказала игра, которую они случайно проиграли «Зениту» у себя дома», - цитирует Кавазашвили Metaratings.

Кавазашвили добавил, что «Зенит» остаётся хорошей командой, однако уровень питерцев уже не такой высокий, каким был два года назад.

В чемпионате России сезона 2023/2024 осталось провести четыре тура.

«Зенит» и «Краснодар» сравнялись по очкам – кто и почему идёт выше

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Зенит Краснодар Анзор Кавазашвили ещё теги

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