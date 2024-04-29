Кавазашвили верит в чемпионство «Краснодара»

Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили верит в то, что «Краснодар» может стать чемпионом России.
Как известно, но итогам двадцать шестого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» догнал лидирующий «Зенит» по очкам.
«Краснодар» ещё в состоянии побороться за чемпионство. Это доказала игра, которую они случайно проиграли «Зениту» у себя дома», - цитирует Кавазашвили Metaratings.
Кавазашвили добавил, что «Зенит» остаётся хорошей командой, однако уровень питерцев уже не такой высокий, каким был два года назад.
В чемпионате России сезона 2023/2024 осталось провести четыре тура.
«Зенит» и «Краснодар» сравнялись по очкам – кто и почему идёт выше
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