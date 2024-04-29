Мусаев: «Карточку надо было не мне, а боковому показать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Что самое главное не получилось в этой игре, кроме забитых мячей?

- В целом была хорошая игра до удаления, яркий матч с обеих сторон, плотная игра хорошего качества. У нас были моменты, и у «Крыльев» были моменты. К сожалению, после удаления, конечно, инициатива перешла к сопернику, пару моментов там, штанга, перекладина. В целом у ребят был правильный настрой, проявили характер, бились. Нет ни к кому претензий.

- Вы получили по ходу первого тайма жёлтую карточку. Что там произошло?

- Произошло? Недоволен был решениями судьи, не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, что там была рука, игра рукой. Но там не было игры рукой. В чем проблема? Не понимаю.

- Уже во втором тайме вы активно спорили с арбитрами, когда показали желтую карточку Эктову. Что там, на ваш взгляд, произошло?

- Боковой арбитр должен работать. Он же отвечает, он же запускает игрока и говорит: «Иди». Он заходит, а там наш лишний игрок. Получается, мы начинаем игру с футболистом, у которого карточка есть. Я говорю, что боковой лучше должен свою работу делать. Карточку надо боковому показать.

- Если не отталкиваться сейчас от турнирной таблицы, оставшиеся матчи что значат для «Краснодара»?

- Да ничего не значат. Сегодня было очень много хороших моментов с нашей стороны, это очень важно. Сейчас нужно остыть и дальше готовиться, четыре игры - четыре финала.