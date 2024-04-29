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Радимов: «Амбициозная цель, которую Юран поставил в начале сезона, обернулась неприятной шуткой»

29 Апреля 2024 • 15:43 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН».

Напомним, Юран был уволен после разгромного поражения от «Ахмата» (1:5). Эта неудача стала для нижегородской команды уже шестой кряду.

По мнению Радимова, Юрана подвела высокая планка, которую он сам же установил в первой половине сезона.

«Та амбициозная цель, которую он и команда поставили в начале сезона, когда говорили о борьбе за медали, обернулась для них неприятной шуткой. Падать всегда неприятно, а зона вылета уже совсем близко», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

После 26 туров РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. От зоны вылета нижегородцев отделяют четыре балла.

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