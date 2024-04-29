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Салтыков: «Сегодня заработали одно очко, а потеряли три»

29 Апреля 2024 • 15:34 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Краснодар» Никита Салтыков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько эта награда для тебя неожиданная?

- Не скажу, что я прямо очень уж сильно выделялся, у нас все играли хорошо, поэтому у нас каждого можно признать лучшим игроком.

- По поводу счета 0:0 - это неожиданно?

- Я считаю, что мы сегодня заработали одно очко, а потеряли три, потому что игра была у нас на победу. Но «Краснодар» даже в меньшинстве играл очень достойно на самом деле.

- Что изменилось на поле после удаления?

- У нас и так в первом тайме было два неплохих момента. Но давление на ворота «Краснодара» стало наращиваться. У нас там две перекладины было, очень классные подходы, но, к сожалению, не забили.

- В первом тайме когда мяч оказался в воротах, мы еще не знали, что гол не будет засчитан, какие эмоции были?

- Я у Юрки спросил, он сказал, что да, его толкали двумя руками, поэтому мы надеялись, что отменят. Не знаю, справедливо это было или нет, надеюсь, что это было справедливо. Юрка сказал, что его толкали, поэтому вот так вот.

- После этой ничьей шансы на бронзу растворяются?

- Не хотелось бы от этом говорить, хотелось бы идти от матча к матчу. Потому что когда мы об этом говорим, сразу может что-то произойти. Поэтому хотелось бы идти от игры к игре, готовиться к каждому матчу и выигрывать.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Никита Салтыков

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