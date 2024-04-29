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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мельников: «Зенит» специально завлекает соперников в ловушку»

29 Апреля 2024 • 15:24 Комментировать (1)
Факел
...
Зенит
06.05 18:00

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Мельников назвал петербургскую команду фаворитом в борьбе за чемпионство.

По мнению эксперта, несмотря на два поражения в двух последних турах РПЛ, «Зенит» продолжает превосходить своих соперников по игре и остаётся главным претендентом на золото.

«Зенит» не набрал очков в последних матчах, но зато подпустил интриги. Это даже хорошо для нашего чемпионата. «Зенит» специально завлекает соперников в ловушку, чтобы потом «выстрелить», — цитирует Мельникова «РБ Спорт».
За четыре тура до финиша «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе столько же очков, сколько и второй «Краснодар» (по 50). 
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Мельников

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
29 Апреля 2024 в 16:47
ай паточняк - многахадовачка.. аффтар каторай великий стратиг флегма.. А-ха-ха-ха! )))
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