Мельников: «Зенит» специально завлекает соперников в ловушку»

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Мельников назвал петербургскую команду фаворитом в борьбе за чемпионство.

По мнению эксперта, несмотря на два поражения в двух последних турах РПЛ, «Зенит» продолжает превосходить своих соперников по игре и остаётся главным претендентом на золото.

«Зенит» не набрал очков в последних матчах, но зато подпустил интриги. Это даже хорошо для нашего чемпионата. «Зенит» специально завлекает соперников в ловушку, чтобы потом «выстрелить», — цитирует Мельникова «РБ Спорт».

За четыре тура до финиша «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе столько же очков, сколько и второй «Краснодар» (по 50).