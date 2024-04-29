«Зенит» и «Краснодар» сравнялись по очкам – кто и почему идёт выше

По итогам двадцать шестого игрового дня «Краснодар» догнал «Зенит» по очкам на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Питерцы в воскресенье проиграли на выезде «Динамо» (0:1), а краснодарцы в понедельник сыграли вничью в гостях у «Крыльев Советов» (0:0). Как следствие, «сине-бело-голубые» и «быки» теперь имеют по 50 баллов в кармане.

При этом лидером чемпионата России остаётся «Зенит». Согласно регламенту, при равенстве очков команды первым делом сравниваются по результатам личных встреч. Здесь преимущество на стороне питерцев – они набрали четыре очка в играх против «быков» - ничья 1:1 дома, победа 2:1 на выезде.

Как видим, борьба за титул чемпиона России резко обострилась. Не стоит забывать и о «Динамо» - команда Марцела Лички отстаёт от «Зенита» и «Краснодара» всего лишь на три очка. Впереди ещё четыре тура.