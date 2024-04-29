Генич: «Чемпионство РПЛ не выигрывается, а проигрывается»

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге.

Напомним, в 26-м туре РПЛ «Зенит» проиграл на выезде «Динамо» (0:1), но «Краснодар» не смог воспользоваться осечкой конкурента и не одолел в гостях «Крылья Советов» (0:0).

—Действительно чемпионство РПЛ не выигрывается, а проигрывается. И даже к судье претензий не предъявишь, — написал Генич в своем телеграм-канале по ходу матча между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

После 26 матчей «Зенит» и «Краснодар» имеют одинаковое количество набранных очков, но подопечные Сергея Семака опережают «быков» за счет личных встреч.