Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» согласился с Юрием Сёминым, который считает, что «Спартак» должен возглавить Олег Романцев.

- «Спартак» должен спартаковец тренировать, всю жизнь так было. Я согласен с Юрием Сёминым, надо Олега Ивановича Романцева в «Спартак» возвращать. Карпин есть, но у него «Ростов», проблематично. Ещё есть Черчесов, Шалимов, Аленичев», — сказал Тарханов.

В настоящий момент «Спартаком» руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович. Специалист возглавил клуб после отставки испанца Гильермо Абаскаля.