Гладилин назвал фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ

Российский тренер Валерий Гладилин поделился комментарием о том, у кого больше шансов на победу в нынешнем розыгрыше РПЛ.

По мнению эксперта, два поражения «Зенита» подряд связаны с психологией, но команда умеет играть, а Семак является опытным тренером и сможет исправить ситуацию.

«Как бы то ни было, «Зенит» все равно занимает первую строчку и имеет наилучшие шансы на то, чтобы победить в турнире в текущем раскладе», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

По итогам 26 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 50 очков. Отметим, что столько же баллов у идущего на втором месте «Краснодара».