Силкин: «Динамо» уже не поборется за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы «бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, сейчас динамовцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. До конца сезона командам осталось провести по четыре игры.

«Несмотря на вчерашнюю победу, я думаю, что «Динамо» уже не поборется за чемпионство. Всё возможно, конечно, но я думаю, «Динамо» будет на третьем месте», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Свой следующий матч в рамках чемпионата России «бело-голубые» проведут 5 мая против «Сочи». Начало — в 16:30 по московскому времени.