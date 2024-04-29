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«Краснодар» в меньшинстве удержал ничью в Самаре и догнал «Зенит» по набранным очкам

29 Апреля 2024 • 15:05 Комментировать (1)
Крылья Советов
0:0
Краснодар
окончен

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 29 апреля на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов0:0Краснодар
Ломаев ИванГоршков ЮрийГапонов ИльяКостанца ФернандоСолдатенков АлександрРассказов НиколайОрозко Франко  26' 83' (Гарре Бенхамин ( 83') Рахманович АмарВитюгов Максим 75' (Печенин Кирилл ( 75') Шитов Владислав 75' (Бабкин Сергей ( 75') Салтыков Никита  68' 90' (Попов Павел ( 90')
Запасные: Соколов АртёмФролов ЕвгенийБельтюков ДанилИванисеня ДмитрийПисарский ВладимирЕвгеньев РоманЗотов ГеоргийКарпицкий Егор
Сафонов МатвейТормена ВиторКастаньо Кевин 61' (Кривцов Никита ( 61') Алонсо ХуниорВолков Сергей Евгеньевич  45'  64'Черников АлександрСперцян Эдуард 90' (Кайо Панталеао ( 90') Олаcа ЛукасКади  17' 72' (Эктов Александр ( 72'  72') Виктор Са 72' (Батчи Жоау ( 72') Кордоба Джон
Запасные: Голиков ДаниилБаньяц МихайлоАгкацев СтаниславЛенини ПинаКобнан МозесАрутюнян Георгий
29 апреля. Стадион "Солидарность Арена".

 

Открывал футбольный понедельник главный преследователь «Зенита». «Краснодар» уже знал о результате матча против «Динамо», понимал, что может захватить лидерство прямо здесь и сейчас. Этот факт, безусловно, мотивировал краснодарцев дополнительно. А Мурад Мусаев доверился проверенному сочетанию впереди: Кордоба, Са, Кади и Сперцян. Не было только дисквалифицированного Олусегуна.

И очень быстро эти парни организовали гол. На восьмой минуте Виктор Са с левого фланга влетел в штрафную площадь и попытался подать. Мяч попал в Рассказова, отскочил к Волкову, который опередил Горшкова и с метра занёс в сетку. Радости краснодарцев не было предела, но спустя минуту возникла пауза, а Карасёв не торопился игру возобновлять. Долгий просмотр повтора принёс неутешительный для гостей вердикт – коснулся мяча рукой Волков, так что гол отменили.

«Крылья Советов» робко отвечали атаками, однако инициативой владел «Краснодар». Виктор Са взял подбор после стандарта и слёту классно пробил, направив мяч чуть выше перекладины. Кади от угла поля шикарно навесил, Алонсо пробил в упор, но Ломаев совершил суперсейв. Ответ Самары состоялся после неудачного выноса Сафонова. Матвей подарил мяч Салтыкову, тот ушёл от Тормены и пробил с ближний угол – Сафонов сам же исправился. А потом ещё и парировал удар Костанцы из центра штрафной площади после суматохи на корнере.

Но финальный момент тайма остался за гостями: проход Сперцяна завершился передачей на точку пенальти, откуда в касание бил Кади. Отличная была позиция, но Боржес в створ не попал. Продолжились неудачи Кади и после перерыва. Волков с правого фланга выпилил отличный кросс, замыкать прибежал Боржес, головой пробивший метров с восьми. Опять мимо ворот. За нереализованные моменты «Краснодар» был наказан. Был наказан своим игроком.

Салтыков набрал скорость на фланге и его за футболку дёрнул Волков. Совсем необязательный фол превратился в жёлтую карточку. А для Сергея она стала второй – первую он тоже заработал на Салтыкове, кстати. И вот сценарий последней трети матча изменился. «Крылья Советов» теперь атаковали гораздо больше, «Краснодар» играл аккуратнее.

Много моментов хозяева создать не успели, но победу вырвать могли. Великолепный удар Костанцы по диагонали разрезавший штрафную площадь врезался в крестовину, шикарный сольный проход Гарре был смазан слабым ударом метров с пяти, а набежавший Печенин выстрелом точно в перекладину закрыл атаку вторым темпом.

Масса опасных моментов в матче, но минимум голов в итоге. «Краснодар» и «Крылья Советов» счёт так и не открыли, на вершине двоевластие, но по очным встречам лидерство удерживает «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
29 Апреля 2024 в 15:13
ай флегма ежели зенит вазьмет чемпик сваю мидаль отдашь асиньке.. чмо!.. )))
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