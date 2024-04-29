Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Болельщикам «Спартака» пора петь дифирамбы Слишковичу о том, что пора убирать приставку и.о. и назначать его главным на долгие годы. А в сентябре искать нового специалиста. В «Спартаке» так было, есть и будет. Миллион раз говорил, что «Спартак» самый любимый, ненавистный и самый обсуждаемый клуб России. Одна победа – цари и боги, а поражение – всех выкинуть, всех на помойку или свалку.

Это нормально для этой команды, сейчас будут петь дифирамбы, какой топовый тренер Слишкович. Не удивлюсь, что его назначат главным, а в сентябре уволят», — сказал Дьяков.