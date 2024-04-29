Балахнин: Видны тенденции к спаду в игре «Зенита»

Российский тренер и футбольный эксперт Сергей Балахнин высказался об игре «Зенита» в минувших матчах.

Специалист считает, что нельзя говорить о полноценном кризисе в «Зените», но у команды точно есть спад.

«В основном это проявляется в том, что команда мало забивает и создает мало остроты у чужих ворот. Есть и ошибки в обороне», — цитирует Балахнина Vprognoze.

Напомним, подопечные Сергея Семака проиграли два последних матча в рамках РПЛ, уступив дома «Рубину» (0:2) и потерпев поражение в гостях от «Динамо» (0:1).

В настоящий момент «Зенит» остается лидером чемпионата России, имея в копилке 50 очков после 26 туров.