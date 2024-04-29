Рахимов: «Сказали Безрукову, что всегда нужно думать»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Ни одного изменения в составе после прошлого матча. Почему?

- Потому что тот состав заслужил еще раз выйти в старте. Все готовы, поэтому мы ничего не поменяли.

- Очень большой фон вокруг Руслан Безрукова, шумный. Нет ли у вас опасений по поводу того, что он может быть морально не совсем готов к этому матчу?

- Нет, такого опасения нет. Мы с ним поговорили, всё нормально. Всё было на эмоциях. В его словах не было злого умысла или желания кого-то обидеть, чего-то еще. Всё на эмоциях было сказано в шутку. Может быть, не очень хорошо звучало для кого-то, но еще раз, парень молодой, дал такое веселое интервью. Хотя мы ему сказали, что всегда нужно думать.

- Еще год назад он играл в Нижнекамске, проходит год, и о нем говорят все. Как вот этому голу не вскружить голову пацану, которому всего 23 года?

- Поговорили и хватит. А чего мы о нем будем опять говорить?

- Чего от этого матча ждать? «Урал» - соперник непростой. Он будет грызться. Вы всегда отмечаете, что соперники, находящиеся в зоне вылета, это как загнанные звери. Сегодня будет так же?

- Это не исключение, потому что «Урал» обладает достаточно хорошим составом, и опытных футболистов очень много. Естественно, борьба за выживание - совершенно другое. Ты не можешь ее сравнивать ни с чем другим, потому что здесь зачастую включаются дополнительные, внутренние силы. Ты отдаешься игре и бьешься на каждом участке поля, поэтому мы ждем такую же игру, потому что «Урал» - достаточно крепкая команда.