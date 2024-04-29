Ганчаренко объяснил позднее прибытие «Урала» на игру в Казань

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Почему команда прибыла в Казань настолько поздно? Буквально за пару часов до игры прилетели.

- Почему поздно? Самое главное, что мы успели за полтора часа до игры, это наиболее важный аспект. А что касается почему в день игры? Были проблемы с гостиницами. Здесь по большому счету недалеко, поэтому мы решили так.

- Как добрались? Все ли нормально, учитывая, что все-таки буквально с колес будете играть?

- Все отлично, мы готовы.

- Как дела с составом? Будет ли играть Бикфалви? Все ли с ним в порядке?

- Да, у нас сегодня достаточно широкая обойма готова к матчу, нам нужно было как-то кого-то выбирать. Сегодня Эрик не в старте, посмотрим по ходу игры, что мы будем делать.

- Турнирной положение у «Урала» не самое лучшее. Как из этой ситуации выходить, в том числе и благодаря сегодняшнему матчу?

- Побеждать.