Ефимова — о «Спартаке»: «Новый тренер — это всегда хорошая встряска»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию и болельщица «Спартака» Юлия Ефимова поделилась мнением об изменениях на тренерском мостике московской команды.

Напомним, в апреле пост главного тренера «Спартака» покинул Гильермо Абаскаль, а его место временно занял Владимир Слишкович. При боснийском специалисте «красно-белые» не потерпели пока ни одного поражения.

«Не знаю, правильный ли выбор сделал «Спартак», посмотрим, время покажет. Но новый тренер — это всегда хорошая встряска, перемена, которая может привести к позитивному результату», — цитирует Ефимову «РБ Спорт».

После 26 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.