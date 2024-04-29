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Ефимова — о «Спартаке»: «Новый тренер — это всегда хорошая встряска»

29 Апреля 2024 • 14:50 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Шестикратная чемпионка мира по плаванию и болельщица «Спартака» Юлия Ефимова поделилась мнением об изменениях на тренерском мостике московской команды.

Напомним, в апреле пост главного тренера «Спартака» покинул Гильермо Абаскаль, а его место временно занял Владимир Слишкович. При боснийском специалисте «красно-белые» не потерпели пока ни одного поражения.

«Не знаю, правильный ли выбор сделал «Спартак», посмотрим, время покажет. Но новый тренер — это всегда хорошая встряска, перемена, которая может привести к позитивному результату», — цитирует Ефимову «РБ Спорт».

После 26 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юлия Ефимова

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