Стало известно будущее нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По информации Vprognoze, 35-летний Дзюба, скорее всего, покинет «Локомотив» предстоящим летом. Сообщается, что боссы «красно-зеленых» не заинтересованы в продлении сотрудничества с возрастным форвардом.

При этом отмечается, что вряд ли контракт Дзюбы будет продлен автоматически. Для активации данной опции Дзюбе нужно совершить определенное количество результативных действий, а в последних матчах футболист не является игроком старта.

В сезоне-2023/24 Дзюба принял участие в 21 матче чемпионата России, забил четыре мяча и оформил три ассиста.