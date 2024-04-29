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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слишкович намекает, что готов стать полноценным главным тренером «Спартака»

29 Апреля 2024 • 16:00 Комментировать

«Спартак» довольно спокойно обыграл «Локомотив», сохранив силы перед важным матчем с «Динамо» в Кубке России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» видит в этом заявку Владимира Слишковича на полноценный пост главного тренера «красно-белых».

Кажется, Слишкович делает ставку на Кубок России

Стартовый состав «Спартака» на матч с «Локомотивом» удивил. Владимир Слишкович оставил в запасе Срджана Бабича, Даниила Хлусевича и Данила Пруцева. Причём последний вполне мог оказаться на поле с первых минут, учитывая, что Руслан Литвинов способен играть в центре обороны, где наставник нашёл место Павлу Маслову в отсутствие Алексиса Дуарте. Это не говоря о том, что в запасе также остались Кристофер Мартинс и Александр Соболев, которые могут претендовать на то, чтобы выходить с первых минут.

В некотором смысле можно сказать, что Слишкович выпустил если не второй, то как минимум полуторный состав. Едва ли это стоит объяснять тем, что на неделе было дерби с ЦСКА. «Локомотив» тоже играл в мидвике, так что никакого преимущества в готовности у «железнодорожников» не было. Скорее видится объяснение, что Слишкович дал ряду игроков отдохнуть перед важным матчем Кубка против «Динамо», ведь этот турнир «красно-белые» выиграть ещё могут.

Справедливости ради отметим, что у «Спартака» довольно большой выбор футболистов, поэтому нельзя сказать, что команда вышла в каком-то слабом составе.

«Спартак» вновь делает ставку на скорость

Лучшие игры «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля приходились на те матчи, где команда играла на высоких скоростях. У «красно-белых» есть набор «бегущих» футболистов, которые умеют буквально разрывать соперников, если создают пространство. В какой-то момент испанец почему-то ушёл от такого варианта, не предложив ничего лучше.
Слишкович же возвращает «Спартак» к тем же настройкам. Проблемы у команды всё так же в центре поля, смотреть на действия Наиля Умярова без слёз было сложно. Кроме того, «Локомотив» по ходу первого тайма несколько раз ловил «красно-белых» на контрпрессинге, что приводило к моментам у ворот Максименко. Однако голкипер «Спартака» весной поймал игру и справлялся, когда это требовалось.

Слишкович метит на пост главного тренера

Владимира Слишковича никто всерьёз не рассматривал как человека, который может избавиться от приставки «и.о.» и стать полноценным главным тренером. Однако пока босниец делает всё правильно. Игроки скинули психологические оковы, и это видно. При этом Слишкович активно использует весь длинный ростер футболистов, давая всем себя проявить. Вот и Медина уже выглядит важным игроком, «проснулся» Тео Бонгонда, Олег Рябчук появляется к делу, да и Павел Маслов картины не испортил. Не забудем, что Слишкович уже дал дебютировать в основе юному Рощину.

Добавим к этому, что «Спартак» начал играть осмысленно. До идеала далеко, но зато в последних матчах понятно, как Слишкович просит своих подопечных действовать, чтобы победить. Матч с ЦСКА был исключением, когда идея наставника не сыграла. Однако и тренер не стал упорствовать, а просто сменил идею. Соболев как «столб» сел на лавку, и вместо забросов появилась игра на скорости.

Правда, пока рано из Слишковича делать нового Карреру. Однако в любом случае руководству клуба надо настоять на том, чтобы босниец остался в «Спартаке» вне зависимости от того, кто примет команду. В любом случае интересно, что клуб не спешит назначать нового наставника, пока будто следя за действиями Слишковича.

Матч с «Динамо» как важнейший

«Спартак» может пройти в тройку лучших, отставая от «Динамо» всего на два балла. Однако прямо сейчас для Слишковича более важным выглядит борьба с «бело-голубыми» в Кубке. Если «Спартак» пройдёт «Динамо», то приблизится к трофею. Если третье место в Премьер-лиге едва ли гарантирует Слишковичу сохранение работы, то выигранный Кубок вполне может.

Кроме того, очень интересно посмотреть, как Слишкович сможет показать свои умения в решающих матчах. И.о. наставника «Спартака» возглавил команду перед тяжелейшей серией, но при этом умудрился не проиграть в матчах с «Зенитом», «Ростовом», ЦСКА и «Локомотивом». Однако на этом отрезке именно поединок с «Динамо» выглядит важнейшим.

В «Спартаке» приняли решение по Слишковичу

Роман Андреев


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