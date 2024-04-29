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Защитник «Краснодара» удалён в матче с «Крыльями Советов»

29 Апреля 2024 • 14:36 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар
окончен

В эти минуты «Краснодар» проводит гостевой матч против «Крыльев Советов» в рамках 26-го тура чемпионата России.

В самом конце первого тайма защитник «быков» Сергей Волков получил желтую карточку за срыв атаки, а на 64-й минуте за схожий фол получил второе предупреждение и был удален с поля.

На данный момент счет в матче между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» до сих пор не открыт. Стоит сказать, что если подопечные Мурада Мусаева потеряют очки в данной встрече, то не смогут опередить в таблице «Зенит» и выбраться на первую строчку.

За всеми событиями поединка можно следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Крылья Советов Краснодар Сергей Волков ещё теги

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