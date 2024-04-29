Маслов: «Хотелось бы, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Павел Маслов признался, что хочет, чтобы Владимир Слишкович, исполняющий сейчас обязанности наставника команды, остался на своём посту на постоянной основе.

«Хотелось бы, чтобы Слишкович остался в «Спартаке» в качестве главного тренера. Мне с ним приятно работать. Команда играет хорошо и у нас хорошие тренировки», — цитирует Маслова «Чемпионат».

Напомним, Слишкович возглавил «Спартак» по ходу текущего месяца после того, как в отставку был отправлен испанец Гильермо Абаскаль.

На сегодняшний день «Спартак», набравший 42 очка в 26 проведённых встречах, занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на восемь баллов.