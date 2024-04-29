Агент раскрыл планы зенитовца Барриоса

Агент Луис Фелипе Поссо, который работает с полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом, высказался на тему будущего колумбийского футболиста. По словам агента, Барриос будет продолжать играть за «сине-бело-голубых».

«Вильмар останется в «Зените» и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих», - цитирует Поссо Metaratings.

Агент также добавил, что Барриос счастлив отрабатывать свой действующий контракт с «Зенитом», который рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в четверг, 2 мая, - против ЦСКА в финале верхней части турнирной сетки Кубка России.