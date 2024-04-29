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Роберто Фернандес: «Динамо» на правильном пути»

29 Апреля 2024 • 14:27 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Парагвайский защитник «Динамо» Роберто Фернандес поделился комментарием о результатах команды в последних матчах.

Напомним, после трех подряд поражений в РПЛ «Динамо» одержало уже две победы.

Фернандес заявил, что в футболе бывают разные полосы, ведь команда удачно начала сезон, но после зимней паузы был небольшой спад.

«Сейчас потихоньку выбираемся — мы на правильном пути», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

По итогам 26 сыгранных матчей «Динамо» имеет на своем счету 47 баллов, благодаря которым находится на третьей позиции в чемпионате России. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роберто Фернандес

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