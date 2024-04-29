Маслов: «Хотел бы, чтобы Слишкович остался на следующий сезон, с ним комфортно»

Защитник «Спартака» Павел Маслов после победы над «Локомотивом» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался работе с Владимиром Слишковичем и изменениях, которые он внес в работу команды.

- Что поменялось в тренировочном процессе с тех пор, как Слишкович принял команду?

- Тренировочный процесс у нас стал более разнообразный и более интенсивный. Добавилось количество единоборств. Занятия стали тяжелее.

- Были разговоры, что после ухода Абаскаля футболисты стали чувствовать себя более раскрепощено. Это так?

- Конечно. Прошло уже несколько матчей, и люди могут сами судить об этом. Со стороны всегда виднее.

- Кажется, что Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль. Он ничего не бросает, не кричит. Какой стиль поведения тренеров вам больше нравится: эмоциональный или более спокойный?

- Все люди разные. Для меня самое главное, чтобы человек был честным в общении с другими людьми.

- Пошли разговоры о том, что Слишкович может стать вторым Каррерой. Как вы относитесь к таким сравнениям?

- Если мы возьмем чемпионство с Владимиром, это будет прекрасно. Все будут этому очень рады.

- Лично вы хотели бы, чтобы он остался на следующий сезон?

- Конечно, хотел бы. Он хороший человек, и нам с ним комфортно.

Елена Григорьевская