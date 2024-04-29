Гладилин: «Слишкович на голову выше Абаскаля»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах Владимира Слишковича, который сейчас исполняет обязанности наставника московской команды.

По мнению Гладилина, Слишкович хорошо справляется со своими обязанностями и имеет все шансы сохранить за собой пост по окончании нынешнего сезона.

«Тренер показывает, что он квалифицированный специалист и разбирается в теме, команда при нём заиграла другими красками в отличие от игры при Абаскале. Так что здесь даже сравнения нет, он на голову выше Абаскаля», — цитирует Гладилина Metaratings.

В 26 турах РПЛ «Спартак» набрал 42 очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. До конца сезона «красно-белым» осталось провести четыре игры.