«Рубин» назвал стартовый состав на игру с «Уралом»

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий поединок чемпионата России против «Урала».

В понедельник, 29 апреля, «Рубин» встретится на своем поле с «Уралом» в рамках 26-го тура РПЛ.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов с первых минут решил выпустить на поле следующих футболистов: Дюпин (вр), Рожков, Вуячич, Мартынович (к), Грицаенко, Безруков, Кабутов, Иву, Зотов, Вада, Даку.

Встреча «Рубина» и «Урала» должна будет стартовать в 15:15 по московскому времени. Следить за всеми событиями игры можно будет в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.