Пименов: «Дайте Тюкавину выиграть с «Динамо» трофей, потом уже будем говорить о переходе в европейский топ-клуб»

Бывший игрок «Динамо» Руслан Пименов высказался об игре нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Напомним, вчера, 28 апреля, «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0), а Тюкавин отметился победным голом.

Пименов похвалил Тюкавина, отметив, что ему пока рано переходить в европейский клуб.

«Дайте ему (Тюкавину) выиграть трофей с «Динамо». Потом уже будем говорить о переходе в европейский топ-клуб. Игра Константина очень впечатляет», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний нападающий провёл за «Динамо» 33 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.