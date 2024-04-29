Стало известно, возглавит ли бывший главный тренер «АЗ Алкмаара» Паскаль Янсен московский «Спартак».

По информации издания «Спорт-Экспресс», 51-летний нидерландский тренер не станет новым наставником «Спартака». Сообщается, что у Янсена есть более привлекательные варианты в Европе.

Напомним, в середине апреля «Спартак» отправил в отставку Гильермо Абаскаля. В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» является Владимир Слишкович. Стоит сказать, что под руководством боснийца столичный клуб ни разу не проиграл в четырех встречах во всех турнирах.