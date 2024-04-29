Смородская: «Думаю, Дзюба фактически закончил карьеру»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

Напомним, срок действия контракта 35-летнего футболиста с московским клубом истекает в конце июня нынешнего года.

По мнению Смородской, Дзюба близок к завершению своей игровой карьеры.

«Думаю, что Дзюба фактически закончил карьеру. У него сейчас вариант только играть в Китае у Слуцкого, потому что тренировать Артём не умеет. Возможно, Дзюбе можно в медиа, раз он сейчас в телевизоре мелькает, но это не моя головная боль», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.