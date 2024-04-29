Личка ответил, на сколько процентов выросли шансы «Динамо» на чемпионство

В воскресенье «Динамо» обыграло на своём поле «Зенит» - 1:0. В результате динамовцы сократили отставание от лидирующих питерцев до трёх очков, правда в понедельник вырваться на вершину может «Краснодар» при своей победе над «Крыльями Советов».

Между тем, главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о шансах его команды на чемпионство после победы над «Зенитом».

«Раньше вероятность была 25 процентов. Давайте теперь скажу 26 процентов (смеётся)», - цитирует Личку «Чемпионат».

Следующий матч «Динамо» проведёт в среду, 1 мая, - против «Спартака» в Кубке России на своём поле.

Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на титул РПЛ