Игнатьев: «Игроки «Зенита» покрываются паутиной»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что игрокам «Зенита» следует серьёзнее относиться к своему делу.

По мнению специалиста, петербуржцы привыкли побеждать, однако с каждым готом добиваться успеха им становится всё сложнее.

«Игроки покрываются паутиной — им кажется, что всё будет также, как и в прошлые годы. Но такого не бывает — футболистам нужно менять своё отношение к профессиональной деятельности», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

После 26 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на одно очко. При этом «быки» могут обогнать петербуржцев, если сегодня обыграют «Крылья Советов».