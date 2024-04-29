Игнатьев: «Игроки «Зенита» покрываются паутиной»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что игрокам «Зенита» следует серьёзнее относиться к своему делу.
По мнению специалиста, петербуржцы привыкли побеждать, однако с каждым готом добиваться успеха им становится всё сложнее.
«Игроки покрываются паутиной — им кажется, что всё будет также, как и в прошлые годы. Но такого не бывает — футболистам нужно менять своё отношение к профессиональной деятельности», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».
После 26 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на одно очко. При этом «быки» могут обогнать петербуржцев, если сегодня обыграют «Крылья Советов».
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