Тренер «Краснодара» Мусаев получил жёлтую карточку в Самаре

В понедельник матч двадцать шестого тура Российской премьер-лиги проводят «Крылья Советов» и «Краснодар». По ходу первого тайма главный тренер «быков» Мурад Мусаев получил жёлтую карточку. Специалист был предупреждён за споры с арбитром. Карточка была показана при нулевом счёте.

Следить за развитием событий на поле в матче «Крылья Советов» - «Краснодар» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. В случае победы в Самаре команда Мусаева обойдёт «Зенита» и выйдет на первое место в турнирной таблице российского чемпионата. Питерцы, напомним, в воскресенье проиграли в гостях у «Динамо» (0:1).