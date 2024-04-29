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Тренер «Краснодара» Мусаев получил жёлтую карточку в Самаре

29 Апреля 2024 • 13:36 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар
1 3.35 X 3.50 2 2.20
2-й тайм

В понедельник матч двадцать шестого тура Российской премьер-лиги проводят «Крылья Советов» и «Краснодар». По ходу первого тайма главный тренер «быков» Мурад Мусаев получил жёлтую карточку. Специалист был предупреждён за споры с арбитром. Карточка была показана при нулевом счёте.

Следить за развитием событий на поле в матче «Крылья Советов» - «Краснодар» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. В случае победы в Самаре команда Мусаева обойдёт «Зенита» и выйдет на первое место в турнирной таблице российского чемпионата. Питерцы, напомним, в воскресенье проиграли в гостях у «Динамо» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
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