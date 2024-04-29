Гранат: Европа? Тюкавину можно провести ещё один сезон в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос, готов ли форвард «бело-голубых» Константин Тюкавин к переезду в Европу.

Гранат считает, что в данной ситуации все зависит от желания самого футболиста.

— Как мне кажется, ему можно провести еще один сезон в «Динамо» и стать лидером на поле. Тогда ему будет гораздо проще уехать в топ-чемпионат, — цитирует Граната «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и стал автором девяти ассистов.

Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.