Гранат объяснил, почему не удивился второй победе подряд «Динамо» над «Зенитом» в РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на вторую победу «бело-голубых» над «Зенитом» в рамках одного сезона РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» впервые в истории добилось такого результата.

«Не удивлен, потому что у «бело-голубых» хорошая команда. Если «Динамо» будет играть дисциплинированно и с полной самоотдачей, им любой соперник по плечу», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В настоящий момент подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 47 набранных очков после 26 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три балла.