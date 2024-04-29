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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Лучше бы я два раза проиграл «Зениту», но выиграл чемпионат»

29 Апреля 2024 • 13:21 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит

Марцел Личка стал первым тренером, под руководством которого «Динамо» дважды обыграло «Зенит» в рамках одного чемпионата. Чешский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Это отлично! Но лучше же бы я два раза проиграл «Зениту» и выиграл чемпионство, ха-ха!» - цитирует Личку Sport24.

Напомним, что в первом круге «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 3:2 на выезде, а во втором круге – со счётом 1:0 дома.

На текущий момент «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Лички отстаёт на три очка. В ближайшие часы на вершину таблицы может вырваться «Краснодар».

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