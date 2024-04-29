Булыкин: «Зенит» настолько расслаблен, что не может собраться в нужные моменты»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о причинах кризиса «Зенита», который проиграл уже два матча подряд.

По мнению эксперта, игроки петербургской команды слишком расслаблены и не могут собраться даже в самые важные отрезки сезона.

«Понятно, что в чемпионской гонке «Зенит» участвует, но он уже не тот, каким был ранее. И самое главное, что питерцы уже настолько расслаблены, что не могут собраться в нужные моменты», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

На сегодняшний день «Зенит», набравший 50 очков в 26 турах, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на одно очко. При этом «быки» провели на одну игру меньше.