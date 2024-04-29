Гранат назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У кого больше всего шансов на победу в РПЛ? С математической точки зрения у «Краснодара». Все зависит от них», — заявил Гранат «РБ Спорту».

Эксперт считает, что теперь «Зениту» предстоит ждать осечки «Краснодара», а «Динамо» нужно бороться за Кубок, двигаясь в РПЛ от игры к игре.

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата России «Динамо» одолело «Зенит» (1:0) и обострило чемпионскую гонку.

Стоит добавить, что если сегодня «Краснодар» обыграет на выезде «Крылья Советов», то по итогам тура подвинет «Зенит» с первой строчки.