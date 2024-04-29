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Прогноз Бубнова на матч «Ростов» - «Оренбург»

29 Апреля 2024 • 13:14 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями касательно предстоящей встречи между «Ростовом» и «Оренбургом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«2:1. «Оренбург» в атаке хорош и вполне может забить. Но и у «Ростова» великолепная группа футболистов впереди действует, есть кому забивать. На своём поле ростовчане должны побеждать», - передает слова Александра Sportbox.ru.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 29 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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