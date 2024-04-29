Хлусевич: «У «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство»

Игрок московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался относительно шансов «красно-белых» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. В последнем матче «красно-белые» одолели «Локомотив» (3:2).
«Я стараюсь смотреть только вперёд и выше. Теоретически, у «Спартака» ещё есть шансы побороться за чемпионство. «Зенит» же ещё не чемпион. Ну, и «Краснодар», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После 26 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 42 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Слишковича отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.
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