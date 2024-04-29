Нобоа назвал Бердыева вторым отцом

Экс-хавбек казанского «Рубина» Кристиан Нобоа вспомнил период работы с Курбаном Бердыевым.

«Курбан Бердыев как мой отец, второй отец. Он показал мне все, что я знаю о футболе. Тактика, самое главное тактика», — заявил Нобоа на YouTube-канале Владимира Колоса.

Игрок признался, что видел футбол только в красивых передачах, но Бердыев рассказал, как все на самом деле.

Минувшей зимой 39-летний Нобоа покинул Россию и вернулся в Эквадор, где подписал контракт с местным клубом «Эмелек».

Последней командой Курбана Бердыева было махачкалинское «Динамо». В феврале специалист ушел из команды.