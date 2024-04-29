Мусаев: «Обе команды будут играть в атаку, поэтому ждём интересного матча»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Вы очень часто говорите, что не смотрите на «Зенит» и не смотрите на турнирную таблицу. Но вчера «Зенит» проиграл. У вас есть шанс вернуться на первое место. Каким образом это могло сказаться на подготовке к сегодняшней игре?

- То, что «Зенит» вчера проиграл, это не имеет никакого значения, пока мы хорошо не сыграем сегодняшний матч. Если не будет результата, это не будет иметь значения. Я это всегда повторяю, это самое главное.

- В последних семи матчах «Краснодар» пропустил в шести. Что с этим делать?

- Работать над этим, исправлять ошибки, понимаем, что много голов пропущено из-за потери концентрации. В матче с «Балтикой» два гола можно было избежать, но, к сожалению, пока это наша небольшая проблема, но я думаю, что мы справимся с нею.

- Сегодня в состав вернулся Волков из-за дисквалификации Олусегуна, и Кайо остался в запасе. С чем это связано, как его состояние?

- У Кайо состояние хорошее, он готов играть, это конкуренция. Сегодня сделали выбор в пользу Виктора Тормены. Волков? Готов, он мотивирован, ему есть что доказывать, поэтому сегодня хороший шанс для него, чтобы проявить себя с лучшей стороны.

- Сегодня обеим командам нужно набирать очки. Чего ждете от игры?

- «Крылья» - это боевая команда, они играют дома сегодня. Хороший день, идет дождик, поле быстрое. Ожидаю, что увидим хорошую игру с хорошим качеством. Обе команды будут играть в атаку, поэтому ждем интересного матча.