Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» в матче с «Зенитом». Столичный клуб выиграл на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Константин Тюкавин.

«Как говорил гроссмейстер Тартаковер уж лучше план такой, чем никакого. Или, как известно, сила металлурга в плавках, а сила мастера - в конце», - сказал Воробьёв.

После вчерашней победы подопечные Марцела Лички набрали 47 баллов и занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Московская команда отстает от лидирующего «Зенита» на три очка.