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Осинькин: «Мы сами до конца не понимаем состояние Гарре»

29 Апреля 2024 • 12:55 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар
1 3.35 X 3.50 2 2.20
1-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Вернулся Гарре и уже попал в заявку на матч. Каково его состояние, увидим ли мы его сегодня на поле?

- Он тренируется, конечно, совсем немного, и мы сами до конца не понимаем его состояние. Но он очень хочет вернуться, он проделал большую работу, и только за день до матча с «Рубином» глупая травма его еще на пару недель приостановила. Надеемся, что мы найдем ему игровое время.

- Сегодня  в Самаре дождь. Это как-то скажется на качестве игры?

- Не знаю. Многие команды любят говорить, что им в дождь играется лучше. Всё покажет поле. Мы не знаем еще, как пойдет игра. Никогда в этом плане не угадаешь.

- После вчерашней победы «Динамо» нет мысли, что нельзя терять очки вообще?

- Звучит очень красиво. Пять туров осталось, «Крыльям» больше нельзя терять очки. Давайте так и будем поступать. С кем мы там играем, «Краснодар»? «Динамо»? Это шутка, но, наверное, нам в каждом матче тяжело. И никому в этом чемпионате легко не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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