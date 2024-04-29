Осинькин: «По-моему, у нас нет основного состава»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Матвей Сафонов очень часто начинает голевые атаки «Краснодара». Готовились ли к таким вертикальным передачам? Вообще разбирали ли такие моменты?

- Насколько готовы, я отвечать не буду. Но то, что разбирали, показывали, и даже не будь гола Сперцяна, забитого в последнем туре с передачи Сафонова, все равно бы разбирали.

- Сегодня, если брать состав прошлой игры, отсутствуют Хубулов и Ежов из-за повреждений. Насколько скажется их отсутствие сегодня на поле? Хотя футболисты, которые появились по ходу встречи, решили судьбу матча в Воронеже?

- Всегда, когда мы теряем футболиста, мы что-то теряем - качество, вариативность и так далее. Конечно, мы бы хотели, чтобы все наши футболисты, а иногда, как в данной ситуации, и лидеры были в строю. Но настолько сложный сезон и неоднозначный, что мы уже привыкли к таким катаклизмам, что в каждом матче у нас что-то происходит. И слово «основной состав»… по-моему, у нас его нет.

- Шитова в прошлый раз выпустили, потом поменяли и говорили, что он еще не до конца готов. Сегодня он в старте. Насколько он готов сыграть все 90 минут?

- Как минимум он уже получил какую-то игровую нагрузку в районе 55-60 минут в том матче. Это то, насколько он был готов. В принципе, не должно быть хуже. Обычно он быстро набирает форму. Надеемся на то, что он сейчас уже будет еще более в лучшем состоянии.