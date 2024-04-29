Игнатьев допускает, что у Семака возникли проблемы при общении с игроками «Зенита»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о кризисе петербургского «Зенита», который проиграл два своих последних матча в Премьер-лиге. «Сине-бело-голубые» сегодня рискуют потерять лидерство в турнирной таблице. Если «Краснодар» возьмёт три очка в матче с «Крыльями Советов», команда Сергея Семака опустится на вторую строчку

«Очень тяжело шестой год подряд показывать максимальный результат, не у всех это получается. Тренеру становится сложнее расшевелить игроков», – сказал Игнатьев в интервью «Газета.Ру».

Напомним, «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей Российской премьер-лиги.