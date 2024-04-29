Гладилин: «Зенит» пять раз побеждал в чемпионате, прежней мотивации я не особо вижу»

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин объяснил спад петербургского «Зенита». Команда Сергея Семака проиграла два последних матча в чемпионате России, не забив при этом ни одного гола.

«Мотивация уже потеряна. Качество игроков у клуба огромное. Пять раз побеждать в чемпионате — уже приелось многим игрокам, и прежней мотивации я не особо вижу». – цитирует Гладилина «Газета.Ру».

«Зенит» сегодня может потерять лидерство в Российской премьер-лиге. Если «Краснодар» обыграет «Крылья Советов», «быки» возглавят турнирную таблицу с отрывом в два очка от «сине-бело-голубых».