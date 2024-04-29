Колыванов: «У «Динамо» есть все шансы на титул»

Экс-наставник столичного «Торпедо» Игорь Колыванов поделился мнением о шансах московского «Динамо» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Динамо» собралось после неудачного отрезка. Команда понимает, что отступать некуда. У «Динамо» есть шансы побороться за титул. Не факт, что «Зенит» не оступится ещё раз», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» на своем поле победило «Зенит» со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Константин Тюкавин.

«Бело-голубые» набрали 47 баллов и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидера на три очка.