Игнатьев объяснил, почему «Зенит» мало забивает

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, почему петербургский «Зенит» в последнее время мало забивает. В последних двух матчах команда Сергея Семака не забила ни одного гола. Вчера «сине-бело-голубые» проиграли на выезде московскому «Динамо» 0:1.

«Долго готовя атаки в середине поля, они позволяют игрокам обороняющейся команды вернуться назад и перекрыть доступные зоны», – цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Напомним, если «Краснодар» выиграет сегодня у «Крыльев Советов», команда выйдет на первое место в таблице РПЛ, а «Зенит» опустится на вторую строчку. «Быки» на данный момент отстают от «сине-бело-голубых» на одно очко, имея матч в запасе.