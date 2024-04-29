Ловчев оценил работу Слишковича в «Спартаке»

«К Слишковичу надо присматриваться. И не увидеть то, что команда стала организованнее играть, нельзя. У ребят будто появился интерес к футболу, который Слишкович пропагандирует. Они довольны», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».