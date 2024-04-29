Ловчев оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Бывший игрок столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера «красно-белых» Владимира Слишковича.
«К Слишковичу надо присматриваться. И не увидеть то, что команда стала организованнее играть, нельзя. У ребят будто появился интерес к футболу, который Слишкович пропагандирует. Они довольны», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
В последнем матче Российской премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Локомотив». Подопечные Слишковича отпраздновали победу со счетом 3:2. После 26 туров чемпионата страны «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице.
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